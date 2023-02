Lehrer und Youtuber Daniel Reichenberger hat sich an einen Thriller gewagt

Plus Der Augsburger Geschichtslehrer dreht seit fünf Jahren mit seinen Freunden Erklärvideos für das Internet. Nun haben sie einen 45-minütigen Thriller produziert.

Das Entsetzen ist Daniel Reichenberger ins Gesicht geschrieben. Als Markus Lehmann macht sich der Augsburger Lehrer im Thriller "Martyrium" auf Spurensuche. Es gilt, einen grausamen Ritualmord aufzuklären, der den Schauspieler bis in seine Träume verfolgt. Kameraerfahrung hat Reichenberger: Seit fünf Jahren produziert er mit seinen Freunden YouTube-Videos zu geschichts- und gesellschaftswissenschaftlichen Themen. Und er verwendet sie auch in seinem Unterricht.