Mann schlägt in Augsburger Fußgängerzone zu

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es in der Augsburger Annastraße gekommen. Die Polizei wurde gerufen.

Warum zwei Männer am frühen Dienstagabend in der Annastraße miteinander in Streit geraten sind, ist nicht bekannt. Sehr wohl aber, dass der Zoff zwischen dem 43- und dem 59-Jährigen ausartete. Wie die Polizei berichtet, soll der Jüngere den Älteren geschlagen haben. Beamte wurden gegen 18.15 Uhr in die Fußgängerzone gerufen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erteilten diese dem 43-Jährigen einen Platzverweis. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann. (ina)