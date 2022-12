Mann sitzt bewusstlos am Steuer und tritt aufs Gas

Der 60-Jährige verletzt sich bei einem Unfall in der Innenstadt schwer. Verkehrsteilnehmer und Polizei leisten Erste Hilfe.

Möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme eines Autofahrers kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, so die Polizei. Ein 60-jähriger Opel-Fahrer bog von der Grottenau in die kleine Grottenau ein. Nach Beobachtungen von Augenzeugen wurde er beim Abbiegen offenbar plötzlich bewusstlos.

Mit dem Fuß auf dem Gaspedal beschleunigte das Fahrzeug noch kurzfristig, bevor es auf einen Mazda auffuhr. Schließlich kam das Auto am Mauervorsprung eines Gebäudes zum Stillstand. Umstehende Verkehrsteilnehmer eilten zu Hilfe und zogen den bewusstlosen Fahrer aus seinem Auto. Zusammen mit Polizeikräften leisteten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der 60-Jährige kam mit schweren Verletzungen und zur Abklärung möglicher Erkrankungen in die Uniklinik. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt, da bei der Bergung des Verunglückten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf insgesamt rund 16.000 Euro geschätzt. (eva)