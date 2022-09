Augsburg

Mann wirft Gitterrost gegen Bus

Einem Fahrgast wird die Mitfahrt in einem Bus in Augsburg verweigert. Der Mann reagiert in Rage. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Einem unbekannten Fahrgast wurde am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr am Oberhauser Bahnhof (Helmut-Haller-Platz) die Mitfahrt vom Busfahrer verweigert. Daraufhin kehrte der offensichtlich verärgerte Mann mit einem Gitterrost zurück und warf diesen gegen die Scheibe des Fahrerfensters des noch wartenden Busses, so die Polizei. Der Busfahrer blieb unverletzt. Am Bus entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Mann konnte flüchten und wurde vom Geschädigten nur sehr dürftig beschrieben: Ausländer unbekannter Herkunft (südländisch/arabisch); kurz rasierte Haare, bekleidet mit dunkler Jeans und T-Shirt. Die Polizeiinspektion 5 nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (ziss)

