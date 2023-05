Mehr als stinkende Brühe: Im Abwasser schlummert enormes Potenzial

Plus Es gibt Attraktiveres als Abwasser. Dabei kann es enorm viel Aufschluss bieten – über Augsburg, Umweltprobleme und Krankheiten. Es braucht nun mehr Investitionen.

Die Augsburgerinnen und Augsburger sind übergewichtig, schmerzempfindlich und trinken zu viel Cola light. Nun, ganz so pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen. Aber es gibt zumindest konkrete Anhaltspunkte dafür, in welchem Ausmaß entsprechende Medikamente oder Getränke konsumiert werden – dank Abwassermessungen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, welches Potenzial in diesen Untersuchungen steckt. Und warum es sich unbedingt lohnt, diese in Augsburg zu intensiveren.

Abwassermessungen in Augsburg liefern viel Aufschluss

Wenn man so will, sind die Ergebnisse der Abwassermessungen auch eine Art Wohlstands-Barometer. Sie zeigen medizinischen und industriellen Fortschritt an, geben Aufschluss über Konsumgewohnheiten bis hin zum Einsatz von Mückenschutz. All dies hat jedoch einen Preis, dessen Höhe unbekannt ist: Während manche der winzig kleinen Spurenstoffe erwiesenermaßen kein Problem für Mensch und Natur darstellen, gibt es auch solche, bei denen das Gegenteil der Fall ist – und solche, bei denen noch sehr viele Fragen offen sind.

