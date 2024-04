Mehr Kontrollen: Polizei veranstaltet Sicherheitstag in Nordschwaben

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord beteiligt sich am länderübergreifenden Sicherheitstag. Die Polizei kündigt mehrere Kontrollaktionen an.

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord kündig einen "Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum" am Mittwoch, den 17. April, an. Der Aktionstag ist Teil eines Projekts der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, die hinsichtlich der Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum eng zusammenarbeiten. Für den Tag sind, Innenminister Joachim Herrmann zufolge, verschiedene Kontrollaktionen und Präventionsveranstaltungen geplant.

Die Polizei werde an Schnellstraßen, Bahnhöfen, Schulen, in Parks und Tempo-30-Zonen deutlich intensiver kontrollieren. Darüber hinaus sind verschiedene Infostände zu den Themen "Callcenter-Betrug", "Einbruchsschutz" und "Verkehrssicherheit" geplant. Außerdem können sich die Bürgerinnen und Bürger in dem Format "Coffee With A Cop" mit Polizisten und Polizistinnen unterhalten. (rano)