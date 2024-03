Augsburg

07:00 Uhr

Messe "Fit for Job" in Augsburg hilft Jugendlichen bei der Berufswahl

Bei der Fit for Job können sich Jugendliche darüber informieren, welcher Aubsildungsberuf zu ihnen passt.

Am Wochenende dreht sich auf dem Messegelände in drei Hallen alles um den passenden Ausbildungsberuf. Was auf Schwabens größter Ausbildungsmesse geboten ist.

Welcher Beruf passt am besten zu mir? Dieser Frage können Schülerinnen und Schüler, die demnächst ihren Abschluss machen, bei der Berufsinformationsmesse "Fit for Job" nachgehen. Am 9. März laden die Handwerkskammer für Schwaben (Hwk) sowie die IHK Schwaben dafür ins Messezentrum Augsburg ein. Zwischen 9 und 15 Uhr präsentieren sich rund 200 Unternehmen, Schulen und Bildungseinrichtungen und stellen in den Hallen 5, 6 und 7 rund 180 Berufsbilder aus Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistungsbereich vor. Darunter ist die Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Elektroniker, Speditionskaufmann oder Friseur ebenso wie die Ausbildung zum Umwelttechnologen, Erzieher oder zur Altenpflegerin. Ergänzt wird das Angebot von einem umfassenden Vortragsprogramm rund um die Berufswahl. Unter anderem berichten Auszubildende aus ihrem Alltag und erläutern Karrieremöglichkeiten. Weitere Informationen sowie die kostenlosen Tickets, die es für den Eintritt braucht, gibt es online unter www.fitforjob-augsburg.de. Messe bittet um Anreise mit dem ÖPNV zur "Fit for Job" Parallel zur größten Ausbildungsmesse Schwabens, der "Fit for Job", findet am Samstag auch die Creativmesse statt, dazu startet um 15.30 Uhr das Heimspiel des FCA gegen Heidenheim. Die Messe weist aufgrund des regen Treibens auf eine möglicherweise "herausfordernde Verkehrs- und Parksituation" hin. Es wird daher empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Messe zu kommen (Straßenbahnlinie 3 bis Bukowina-Institut und ein kurzer Fußweg oder Buslinie 41 bis Messezentrum). Der Parkplatz vor Ort kostet acht Euro. (nist) Lesen Sie dazu auch Augsburg Für Jugendliche in der Region gibt es genügend Ausbildungsplätze



