Augsburg

12:00 Uhr

Messe Grindtec schürt in Augsburg Hoffnungen auf Rückkehr zur Normalität

Die Grindtec findet von 15. bis 18. März in Augsburg statt.

Plus Die Weltleitmesse für Schleiftechnik findet im März wieder statt. Für verschiedene Akteure in Augsburg ist das ein äußerst wichtiger Impuls.

Von Andrea Wenzel

Stephan Karrer ist Geschäftsführer von Deka Messebau in Pfersee und mehr als erleichtert, dass die Schleiftechnik-Messe Grindetc vom 15. bis 18. März nach mehreren Verschiebungen und einer Absage wegen Corona wieder stattfinden wird. In den letzten beiden Pandemie-Jahren sei sein Umsatz um gut 80 Prozent eingebrochen, berichtet er. Innerhalb von zwei bis drei Wochen seien im ersten Corona-Jahr nahezu alle Aufträge storniert worden, neue gab es nicht. "Dass die Grindtec wieder stattfindet ist für uns ein enormer Lichtblick und existenziell wichtig", so Karrer. Auch wenn es sich nur um einen vergleichsweise kleinen Stand mit 30 Quadratmetern handelt sei das auch für die Mitarbeiter endlich wieder ein positives Signal.

