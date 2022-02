Mit 140 km/h unterwegs: So häufig sind illegale Straßenrennen in Augsburg

Plus Ein Mazda-Fahrer soll in der Innenstadt vor der Polizei geflohen sein. Die Ermittlungen laufen wegen eines verbotenen Autorennens. Wir erklären die Hintergründe.

Ein 28 Jahre alter Mann soll am Dienstag mit hohem Tempo durch die Augsburger Innenstadt gerast sein. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Mazda teilweise mit bis zu 140 Stundenkilometern unterwegs, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen; eine ungewöhnliche Straftat, die erst seit ein paar Jahren im Gesetz existiert und Besonderheiten beinhaltet.