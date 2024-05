Demo in Augsburg hat nur wenig Zulauf

100 Traktoren hatten die Organisatoren einer Demonstration mit dem Titel "Der Mittelstand steht auf" für Samstag angemeldet. Der Andrang war allerdings überschaubar.

Insgesamt 300 Teilnehmer, dazu 100 Traktoren, 100 Pkw und 20 Lastwagen hatten die Organisatoren einer Demonstration unter dem Motto "Der Mittelstand steht auf" für Samstag in Augsburg angekündigt. Entsprechend groß war die Ernüchterung angesichts des geringen Zuspruchs. Zum offiziellen Start um 14 Uhr waren auf dem Plärrergelände am Samstag nur knapp 30 Demonstranten zusammengekommen. Ein Traktor war weit und breit nicht zu sehen. Die Polizei, die im Vorfeld vor größeren Behinderungen durch die Demonstration gewarnt hatte, zählte insgesamt 13 Fahrzeuge und sprach am Sonntag von 100 Demonstranten, die zu Fuß in der Augsburger Innenstadt unterwegs waren und gegen die Ampelregierung, die WHO und die NATO demonstrierten. Die Demonstration war von zwei Privatpersonen aus München angemeldet worden. Der Bauernverband hatte im Vorfeld dazu erklärt, man habe keine Kenntnis von einer derartigen Demonstration und sei daran auch nicht beteiligt. (gau)