Nach Attacke auf Radfahrer in Gögginger Straße: Polizei sucht Opfer

Ein 29-Jähriger belästigt in der Gögginger Straße einen Restaurant-Gast und greift dann einen Radfahrer an. Die Augsburger Polizei sucht nun nach dem Radler.

Nach einem körperlichen Übergriff in der Gögginger Straße sucht die Polizei in Augsburg nach dem betroffenen Fahrrad-Fahrer. Wie es in einer Mitteilung heißt, belästigte ein 29-Jähriger gegen 12 Uhr eine Person, die Gast in einem Restaurant an der Ecke Gögginger und Schertlinstraße war. Dann griff er unvermittelt einen vorbeifahrenden Radfahrer an, dieser fuhr allerdings weiter.

Attacke auf Radfahrer in Gögginger Straße: Polizei Augsburg sucht das Opfer

Die Polizei kontrollierte den 29-Jährigen, der offenbar betrunken war, brachte ihn in Arrest und ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung. Inzwischen läuft die Suche nach dem betroffenen Fahrradfahrer. Die Polizei bittet ihn, sich bei der Inspektion Augsburg Süd telefonisch unter 0821/323-2710 zu melden. (kmax)