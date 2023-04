Augsburg

13:22 Uhr

Nach Betriebsuntersagung: Kitarino hat die Kita Lotta & Levi übernommen

Plus Im Februar hatte die Stadt den Betrieb von Lotta & Levi untersagt. Nun hat ein neuer Träger im Innovationspark losgelegt. Er hat noch viel in Augsburg vor.

Von Miriam Zissler

Die Kita im Gebäude Weitblick 1.7 im Innovationspark war nur wenige Wochen geschlossen. Im Februar hatte die Stadt, wie berichtet, den Betrieb der Kita Lotta & Levi untersagt. Nun hat der Träger gewechselt: Der deutschlandweit tätige Kita-Betreiber Kitarino betreut dort seit Anfang April Kinder. Er hat weitere Pläne für den Standort Augsburg. Eine weitere Kita wird noch in diesem Jahr eröffnet.

Essen, Düsseldorf und Augsburg sind die Städte, in denen das Unternehmen Kitarino mit Sitz in Neuss insgesamt vier Kitas betreibt und derzeit rund 190 Kinder betreut. Als sie im Februar angefragt wurden, ob sie die Kita in der Augsburger Karl-Drais-Straße übernehmen könnten, stimmten sie gerne zu, berichtet Kitarino-Geschäftsführer Volker Thamm. "Wir hatten schon davor den Markteintritt in Augsburg geplant und mit den Vorbereitungen unserer ersten Kitarino-Kita in der Gögginger Straße die nötigen Grundlagen geschaffen, auch sehr kurzfristig den Betrieb einer weiteren Kita in Augsburg zu übernehmen." In der Gögginger Straße entsteht derzeit eine sechsgruppige Kita in einer denkmalgeschützten Altbauvilla aus dem 19. Jahrhundert. Nach der Sanierung soll sie Platz für insgesamt 98 Kinder, verteilt auf vier Krippen- und zwei Kindergartengruppen bieten. Der Kita-Träger plant die Eröffnung für Anfang November.

