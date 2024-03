Nach drei Einbrüchen bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe

In den letzten Tagen gab es in Oberhausen und der Innenstadt drei Einbrüche. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In den vergangenen Tagen hat es im Augsburger Stadtgebiet drei Einbrüche gegeben. Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht gewaltsam in eine Apotheke in der Halderstraße einzubrechen. Dies gelang aber nicht. Laut der Polizei ist dennoch ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Sie bittet mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Mithilfe.

In Oberhausen hat es in dem Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 16.15 Uhr, einen Einbruch in den Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses gegeben. Laut der Polizei verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Ahornerstraße. Es war eine einstellige Hausnummer. Die genaue Höhe des Schadens sowie der Beute sind derzeit noch unklar. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/3232510 Zeugen um Hinweise.

Am Dienstag sind mehrere bislang unbekannte Täter zudem in eine Tankstelle in der Donauwörther Straße eingebrochen. Gegen 0.45 Uhr erhielt die Polizei einen Einbruchsalarm. Die Fahndung verlief negativ. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Auch hier bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3233821 um Hinweise. (klijo)