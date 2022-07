Augsburg

18:45 Uhr

Nach monatelangem Schweigen erklingt das Glockenspiel am Perlach wieder

Plus Die Glocken im Augsburger Perlach schwiegen in den vergangenen Monaten, weil Schäden für den Turm befürchtet wurden. Doch nun gab es neue Untersuchungen.

Von Stefan Krog

Das Glockenspiel am Perlach ist seit Neuestem wieder in Betrieb, nachdem Uhr und Glockenspiel im Frühjahr im Zuge der Sicherungsarbeiten mit einem Netz am Perlach stillgelegt worden waren. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, hätten inzwischen weitere Untersuchungen stattgefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen