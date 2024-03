Nach Schüssen mit Schreckschusswaffe: Mann wird erwischt

Der Mann gab auf dem Messegelände mehrere Schüsse ab. Bei einer sofortigen Fahndung wurde er an einer Tankstelle erwischt.

Am Montagabend hat ein Mann auf dem Messegelände von einem Auto aus mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 21.15 Uhr. Demnach wurden die Schüsse aus dem Beifahrerfenster abgegeben, anschließend entfernte sich das Auto. Eine zivile Polizeistreife beobachtete das Geschehen und schrieb die sofortige Fahndung mit mehreren Streifen aus. Kurz darauf stoppten die Beamten das Fahrzeug bei einer Tankstelle in der Inninger Straße. Bei der Kontrolle der Insassen fanden sie die Schreckschusswaffe. Am Messegelände wurden zudem Hülsen aus der Waffe gefunden. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz. (klijo)