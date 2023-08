Nach Überschwemmungen: Augsburger Einsatzkräfte helfen in Slowenien

Nach den heftigen Überschwemmungen in Slowenien reisen Einsatzkräfte des Augsburger THW dorthin, um zu helfen. Was sie dort leisten.

Zwei Einsatzkräfte des Augsburger THW sind nach Slowenien gereist, um dort die Arbeiten nach den heftigen Überschwemmungen zu unterstützen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, schickt das THW neben dem Personal auch mehrere Gerätschaften und Brücken-Teile.

Der Einsatz lief über den Europäischen Katastrophenmechanismus an, nachdem heftige Unwetter das Land ereilt und schwere Schäden an Straßen, Gleisen, Brücken und Ortschaften angerichtet hatten. Das THW ist mit mehreren Dutzend Einsatzkräften aus ganz Deutschland in Slowenien präsent. (AZ)