So begeistert Nashorn Nero die Besucher im Zoo

Plus Im Februar kam Nashorn-Bulle Nero zur Welt, nun ist er mit seiner Mutter Wiesje oft im Freigehege zu sehen. Eine andere Attraktion kommt vor allem bei den Kindern an.

Das Jahr 2023 ist für den Augsburger Zoo gut gestartet: Nach der Geburt des Nashornbullen Nero Anfang Februar konnte auch der neue Kinderspielplatz einige Wochen früher als geplant den Betrieb aufnehmen. Jetzt, da auch noch das Wetter schön ist, kommen viele Besucherinnen und Besucher in den Tierpark. Die meisten wollen natürlich vor allem einen Bewohner sehen: den kleinen Nero, der jetzt immer wieder im Freigehege anzutreffen ist.