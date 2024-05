Neue Geschäfte legen am Stadtmarkt in Augsburg los

Eine vegane Bäckerei eröffnet am Freitag. Ein monatelanger Leerstand in der Gemüsegasse bekommt neuen Mieter. Was tut sich in der Fleischhalle?

Es gibt Bewegung am Augsburger Stadtmarkt. Am Freitag eröffnet in der Bäckergasse ein neuer Laden. Es ist eine vegane Bäckerei mit dem Namen Elvie. Zudem hat die Stadt einen Nachmieter für einen monatelangen Leerstand in der Gemüsegasse gefunden. Maria Schuster hatte ihren gleichnamigen Stand im Herbst des Vorjahrs aufgegeben. Auch in der Fleischhalle könnte es bald einen neuen Mieter geben, sagt Marktamtsleiter Wolfgang Färber.

Der Chef der veganen Bäckerei ist gelernter Koch

Der Stand der neuen veganen Bäckerei wurde in den zurückliegenden Wochen umgebaut. Eine Tafel informiert, dass die Neueröffnung am Freitag, 10. Mai, ist. Vorgängerin Irena Fritsche hatte Ende September aufgehört. Sie verkaufte 14 Jahre lang selbstgebackenen Kuchen am Augsburger Stadtmarkt. Tim Dietrich eröffnet jetzt eine vegane Bäckerei. Das Elvie soll nicht nur ein Verkaufsstand sein, sondern auch ein Ort für Nachhaltigkeit und der Gesundheit, sagt der Betreiber. Er erlernte den Beruf Koch im Hotel Zettler in Günzburg. Nach Lehr- und Wanderjahren in der gehobenen Gastronomie in Hamburg und in der Schweiz übernahm er das Restaurant Schloss Kalteneck in Schwenningen bei Donauwörth. Später agierte er als Küchenchef im Haus Sankt Ulrich in Augsburg und einem Hotel in Zürich. Zuletzt führte mit seiner Frau den Schwarzen Adler in Waldberg-Bobingen.

Für den Leerstand in der Gemüsegasse am Stadtmarkt ist ein Nachmieter gefunden. Foto: Michael Hörmann

Den Namen des künftigen Mieters in der Gemüsegasse nennt die Stadt Augsburg bisher nicht. Für den ehemaligen Schuster-Verkaufsstand sei ein Nachfolger gefunden worden, so Marktamtsleiter Färber: "Derzeit laufen Planungen und Genehmigungsverfahren für den Umbau des Stands." Die Eröffnung ist nach Beendigung der Genehmigungsverfahren voraussichtlich im Sommer 2024 geplant.

Zu vergeben ist ferner ein Laden in der Fleischhalle. Für "Lunchbox" kam nach wenigen Monaten Betrieb das Aus. Für diesen Stand gibt es laut Färber einen ernsthaften Interessenten: "Das Marktamt befindet sich mit diesem Interessenten in den letzten Abstimmungsgesprächen."

Lesen Sie dazu auch