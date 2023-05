Neue Leiterin des Welterbe-Büros soll Schwung ins Thema bringen

2019 erhielt Augsburg die Unesco-Auszeichnung, doch bislang sind noch nicht einmal alle Denkmäler gekennzeichnet. Nun soll eine Expertin das ändern.

Ungefähr ein Jahr ist es her, dass Ulrich Müllegger als Leiter des Augsburger Welterbe-Büros in Ruhestand ging. Seinen Posten hatte die Stadt Augsburg damals bereits ausgeschrieben, man führe auch schon Gespräche mit Bewerbern, betonte Kulturreferent Jürgen Enninger vergangenen Sommer. Doch bislang ist die Stelle nicht wieder besetzt – zumindest offiziell. Denn während die Stadt den Nachfolger beziehungsweise die Nachfolgerin bis heute noch nicht genannt hat, macht unter Insidern nun ein Name die Runde: Alexandra Lotz. Eine Bestätigung findet sich auf deren eigener Website horses-and-heritage.net. Nach dortigen Angaben wird Augsburg ab Juni eine neue Chefin im Welterbe-Büro haben. Am Montag bestätigte Augsburgs Welterbe-Referent Jürgen Enninger die Personalie auf AZ-Anfrage.

Alexandra Lotz übernimmt im Juni die Leitung des Augsburger Welterbe-Büros. Foto: Fotostudio Aschenbach

Enninger hatte sich bei Nachfragen bislang stets bedeckt gehalten. Auf die Ausschreibung, die die Stadt zunächst auf ihrer Webseite, im September dann unter anderem im Stellenmarkt der Wochenzeitung Die Zeit gestartet hatte, hätten sich einige Interessentinnen und Interessenten beworben. Vor mehreren Wochen bestätigte der Referent dann, die Verwaltung habe ihre Wahl getroffen, der oder die Nachfolgerin sei aber noch im alten Beruf gebunden, weshalb man die Nachricht noch nicht offiziell machen wolle. Nun ist die neue Augsburger Welterbe-Managerin der Stadt zuvorgekommen.

Alexandra Lotz wird Augsburgs neue Welterbe-Managerin

Auf der Webseite "Horses and Hertage", die sich mit der kulturhistorischen Bedeutung von Pferden beschäftigt und nach eigenen Worten "Akteure der Pferdebranche und des Kultursektors" zusammenbringen möchte, beschreibt die Welterbe-Managerin ihren Werdegang und kündigt hier auch ihre neue Position in Augsburg an. Bislang war Lotz als Welterbe- und Gebietsreferentin am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt beschäftigt, ab Juni wird sie Leiterin des Welterbe-Büros der Stadt Augsburg. Lotz hat Innenarchitektur studiert und einen Masterabschluss in "World Heritage Studies" – sie gilt als Expertin für Welterbe-Themen, weshalb sich ihre neue Position vor allem in diesen Kreisen schnell herumgesprochen hat.

Die noch junge Welterbestadt Augsburg muss sich ins Zeug legen, um den Titel, den sie seit 2019 führt, zum Leben zu erwecken. In der Ausschreibung für den Büroleiter-Posten hatte die Stadt unter anderem die Themen Vermittlung und Bildung der Welterbestätte als Aufgabe des Büroleiters bzw. der -leiterin in den Fokus gerückt. Auch die Stadtgesellschaft solle in das Thema eingebunden werden. Süffisant: Eine Anforderung in der Ausschreibung lautete auch, der beziehungsweise die Neue möge, bei allen Aufgaben die Kommunikation auf allen Kanälen mitdenken, dies in enger Abstimmung mit der Hauptabteilung Kommunikation. Zumindest Letzteres hat noch nicht optimal funktioniert.

Welterbestadt Augsburg: Alexandra Lotz bekommt viel Arbeit

Jürgen Enninger sieht die Sache gelassen: Er wollte den Namen eigentlich bei der Vorstellung seiner Halbzeitbilanz nennen, ließ es dann aber sein: "Ich denke, Frau Lotz sollte eine Plattform bekommen, um auch ihre inhaltlichen Ideen zu kommunizieren." Davon wird sie einige brauchen, denn dass Augsburg mit seiner historischen Wasserwirtschaft Welterbe ist, spiegelt sich in der Öffentlichkeit bislang kaum wider. Fast vier Jahre nach der Verleihung des Unesco-Titels hat die Stadt es noch nicht einmal geschafft, die 22 Welterbe-Denkmäler mit entsprechenden Hinweistafeln auszustatten. Zunächst wartete man auf Förderzusagen, dann kam die Pandemie. Doch Corona spielt seit langem keine tragende Rolle mehr, dennoch steht bislang nur eine Hinweistafel, die Ende letzten Jahres an einem späten Dezemberabend vor dem Liliom gesetzt wurde. Alexandra Lotz wird in Augsburg also alle Hände voll zu tun haben.

