Neuer Geldautomat in Haunstetten: So laufen die Ermittlung nach der Sprengung

Die Stadtsparkasse Augsburg bietet in Haunstetten einen neuen Selbstbedienungswürfel – unabhängig von dem unlängst gesprengten Automaten. Wie es dort weitergeht.

Die Stadtsparkasse hat im Augsburger Stadtteil einen neuen Geldautomaten errichtet. Dies hat aber nichts mit der Sprengung des Automaten im Haunstetter Gewerbegebiet Anfang Juni zu tun. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes berichtet über den Stand der Ermittlungen.

Der neue Selbstbedienungswürfel, wie der Geldautomat genannt wird, ist nun in Haunstetten-Süd an der Ecke Königsbrunner Straße, Brahmsstraße und Albert-Leidl-Straße zu finden. Er beinhaltet einen Geldautomaten mit allen Funktionen wie Handyladen sowie einen integrierten Kontoauszugsdrucker und ist 24 Stunden täglich verfügbar. Wie die Stadtsparkasse weiter mitteilt, ersetzt der Würfel den Selbstbedienungsbereich in der ehemaligen Geschäftsstelle Haunstetten-Süd in der Königsbrunner Straße, der im Januar aufgelöst wurde. Zuletzt stand ein anderer Haunstetter Geldautomat in den Schlagzeilen.

Kriminelle sprengten Geldautomaten in Augsburg-Haunstetten

Anfang Juni hatten Unbekannte nachts den Stadtsparkassen-Automat im Unteren Talweg gesprengt. Die Täter waren mit der Beute in unbekannter Höhe geflohen. Von ihnen fehlt offenbar weiterhin jede Spur. Wie ein Sprecher des LKA in München auf Nachfrage erzählt, gebe es zumindest noch keine Erkenntnisse, die man an die Öffentlichkeit weitergeben könne.

Anfang Juni sprengten Unbekannte den Geldautomat der Stadtsparkasse im Unteren Talweg und raubten ihn aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Er bestätigt aber, dass die Zahl der gesprengten Bankautomaten in Bayern im Vergleich zum Vorjahr erheblich zugenommen habe. Während im ersten Halbjahr 2021 insgesamt sechs Automaten auf diese Weise geplündert wurden, waren es bis Ende Juni dieses Jahres bayernweit zwölf Automaten. Ob der zerstörte Geldautomat im Haunstetter Gewerbegebiet ersetzt wird, dazu sei noch keine finale Entscheidung gefallen, heißt es vonseiten der Stadtsparkasse. (ina)

Lesen Sie dazu auch