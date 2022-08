Wein in der Annastraße, Käse in der Altstadt: Diese Läden eröffnen neu

Das städtische Pop-up-Konzept "Zwischenzeit" hat einen neuen Mieter, der sich mit Weinen sehr gut auskennt. In der Augsburger Altstadt eröffnet der Käseladen wieder.

Wer gerne Wein trinkt, findet zwischen 19. August und 1. Oktober eine neue Anlaufstelle in der Annastraße. Der Augsburger Weinhändler "nice2taste" bietet im Pop-up-Store "Zwischenzeit" dienstags bis samstags ab 12 bzw. 11 Uhr (samstags) Verkostungen und Präsentationen an. In der Altstadt wird eine ehemalige Kundin des Kasladen die neue Chefin.

In der "Zwischenzeit" werden unter anderem Weine aus Neuseeland und der Wachau sowie von Weingütern aus Franken und der Pfalz vorgestellt. Weine aus Südafrika präsentiert der Augsburger Spezialist Isanga. Gin aus der Region verkostet Michi Palma von der Freiberger Eventlocation Samok. Die Augsburger Kaffeemanufaktur „Kaffee-Art“ stellt außerdem ausgefallene Kaffeesorten vor und „The Chef's Corner“ wird japanische Kochmesser ausstellen. „Art District Augsburg“ wird die "Zwischenzeit" mit Werken von jungen Künstlerinnen und Künstlern gestalten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, die den Pop-up-Store mit wechselndem Programm betreibt.

Im Pop-up-Store "Zwischenzeit" in der Annastraße dreht sich bis 1. Oktober alles rund um Wein. Foto: Andrea Wenzel

Auch in der Altstadt tut sich etwas: Der Tölzer Kasladen hat unter neuer Führung wieder eröffnet, nachdem die bisherige Inhaberin aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Anne Kuhbier ist nun für den kleinen Laden verantwortlich und bietet wie gewohnt über 150 verschiedene handwerklich gefertigte Käse aus zehn verschiedenen Ländern an. Die studierte Biologin möchte neben den Käsespezialitäten bald auch passende Weine in den Fokus rücken. Anne Kuhbier war einst selbst Kundin im Tölzer Kasladen. Als ihre Vorgängerin aufgeben musste, nutzte sie die Chance für einen beruflichen Neustart und übernahm das kleine Geschäft.