Neues Café Asr-i Saadet in Lechhausen verkauft auch Mode

Die Neuburger Straße in Lechhausen wird zwischen Ulrichsbrücke und Schlössle zur Gastromeile. Der neue Laden hat ein spezielles Konzept. Es gibt aber große Sorgen im Handel.

Der Abschnitt zwischen Ulrichsbrücke und Schlössle in Lechhausen ist die bekannteste Einkaufsadresse im Stadtteil. Der traditionelle Marktsonntag Mitte Oktober findet stets in diesem Bereich statt. In den zurückliegenden Jahren hat es allerdings im Straßenzug viele Veränderungen gegeben. So hatte unter anderem das weit über Lechhausen bekannte Modegeschäft Giegerich aufgehört, die Parfümerie Sammüller schloss zum Jahresende 2022. Belebt ist die Neuburger Straße dennoch weiterhin. Das Bürgerbüro ist eine zentrale Anlaufstelle für Menschen aus Lechhausen und angrenzenden Stadtteilen, zur Belebung tragen ferner viele gastronomische Angebote bei. Ein neues Geschäft mit Gastrobetrieb hat jetzt eröffnet. Bei Händlern wachsen hingegen die Sorgen.

In diesem markanten Eckgebäude am Ortsanfang von Lechhausen ist jetzt das Geschäft Asr-i Saadet. Foto: Michael Hörmann

Bei den Händlern in Lechhausen wird die Entwicklung mit Sorge gesehen. Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, sagt auf Anfrage: "Der Einzelhandel im Stadtteil liegt am Boden." Dies habe nur bedingt etwas mit den Folgen der Corona-Pandemie zu tun. Fischer erklärt die herausfordernde Situation durch ein geändertes Einkaufsverhalten. Aber auch Aufenthaltsqualität und Branchenmix spielten eine Rolle. Die Händler erwarten, sagt Fischer, eine stärkere Unterstützung der Stadt Augsburg im Hinblick auf Marketingmaßnahmen: "Wirtschaftsförderung darf sich nicht nur auf die Innenstadt erstrecken."

Neues Geschäft sitzt in markantem Gebäude am Anfang von Lechhausen

Asr-i Saadet heißt das neue Geschäft in der Neuburger Straße. Es sitzt in einem markanten Eckgebäude am Ortsanfang von Lechhausen. Es ist das erste Haus gleich hinter der Ulrichsbrücke. Im Wohn- und Geschäftshaus saß über viele Jahre hinweg im Erdgeschoss die Kaminofen-Firma Witko. Das Ladengeschäft wurde im Frühjahr 2022 dauerhaft geschlossen. Mehrere Monate lang standen die Räume leer.

Nun gibt es eine Nachfolgelösung. Asr-i Saadet verfolgt ein spezielles Geschäftskonzept. Man versteht sich selbst als Bekleidungsgeschäft. Integriert in den Laden ist ein Café. Es gelten unterschiedliche Öffnungszeiten. Der Modebereich ist montags bis samstags von jeweils 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das Café öffnet an diesen Tagen stets bis 21 Uhr. Auch an Sonntagen ist es von 9 bis 21 Uhr offen.

Das neue Café reiht sich ein in ein größeres Gastroangebot in der Neuburger Straße. Zahlreiche Bars und Dönerläden gibt es bereits seit Längerem. Im ehemaligen Modehaus Giegerich sitzt jetzt eine türkische Bäckerei. Aufgewertet wird der Ortskern, so sagen es die Lechhauser, mittlerweile auch vom griechischen Lokal Meteora. Es sitzt im umgebauten Grünen Kranz am Schlössle.