Augsburg

vor 32 Min.

Neues Geschäft Sportkind hat Ärger mit Augsburgs Denkmalschutzbehörde

Plus Die Erfinderinnen des Online-Labels Sportkind haben in Augsburg ihren ersten Laden eröffnet. Ihre Freude darüber ist getrübt. Es gibt Ärger mit der Stadt.

Von Ina Marks

Seit 13 Jahren verkaufen Gabi Windisch und Nadine Lux mit ihrem Label Sportkind Tennis- und Sportbekleidung. Die Augsburgerinnen haben sich bislang ausschließlich auf den Onlinehandel konzentriert und sich in der Branche längst einen Namen gemacht. Nun wagten sie den Sprung in den stationären Handel. Sie wollen ein Zeichen gegen das Aussterben der Innenstädte setzen, sagten sie und eröffneten vor rund vier Wochen ihren ersten Laden in Augsburgs Innenstadt. Schon jetzt reicht es ihnen eigentlich. Windisch und Lux liegen im Clinch mit der Denkmalschutzbehörde. Der Ärger dreht sich um zwei Monitore in ihren Schaufenstern.

