"Nie wieder ist jetzt": Stadt wirbt mit Banner für Toleranz und Vielfalt

Nach der Diskussion um die Israel-Flagge am Rathausplatz hat die Stadt Augsburg nun ein neues Zeichen der Solidarität anbringen lassen. Sie reagiert damit auch auf Kritik.

Die Stadt Augsburg hat am Donnerstagvormittag ein großes Transparent am Verwaltungsgebäude anbringen lassen. Vom Rathausplatz aus gut sichtbar steht dort in großen Buchstaben der Satz "Nie wieder ist jetzt." Die Israel-Flagge, die nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober am Rathausplatz gehisst worden war, ist dagegen seit Sonntag abgehängt, ebenso die ukrainische Flagge.

Israel-Flagge in Augsburg wird durch Banner ersetzt

Wie berichtet, hatte es um das Hissen der Länderflaggen zuletzt einige Debatten gegeben. Die israelische Flagge war zweimal abgerissen und einmal fast verbrannt worden. Die Stadt hatte sich nach diesen Zwischenfällen dazu entschlossen, sie nur noch tagsüber wehen zu lassen, nachts aber abzuhängen. Dies hatte zu Kritik geführt, die Stadt müsse mehr als nur diese "Teilsolidarität" beweisen, hieß es unter anderem. Gemeinsam mit dem Ältestenrat, in dem alle Stadtratsfraktionen vertreten sind, und der israelitischen Kultusgemeinde hatte sich Oberbürgermeisterin Eva Weber schließlich dazu entschieden, mit dem nun angebrachten Banner ein Zeichen gegen Antisemitismus und für die Vielfalt in der Stadt. (AZ)