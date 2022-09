Augsburg

09:28 Uhr

Oben ohne im Freibad: Frauen fühlen sich im Plärrer-Bad ungerecht behandelt

Wollen Frauen "oben ohne" baden, kommt es in öffentlichen Bädern immer wieder zu Konflikten.

Plus Laut Augsburger Bäderordnung müssen Frauen ihre Brüste in den Bädern nicht bedecken, trotzdem kam es in einem Freibad zum Eklat. Die Stadt hat eigene Argumente.

Von Fridtjof Atterdal

Sich mit unbekleidetem Oberkörper im Freibad zu sonnen oder ins Wasser zu gehen, ist für Männer selbstverständlich. Doch nehmen Frauen das Recht auf "oben ohne" in Anspruch, kommt es häufig zu Konflikten. Offenbar ist selbst das Personal in den städtischen Freibädern nicht informiert, wie die Regeln in Augsburg gehandhabt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

