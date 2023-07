Autofahrer mit 1,4 Promille Alkohol unterwegs

Als die Polizei in Augsburg-Oberhausen einen Autofahrer kontrolliert, schlägt ihr deutlicher Alkoholgeruch entgegen.

Eine Polizeistreife hat am Samstag gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer in der Hirblinger Straße im Stadtteil Oberhausen angehalten. Bei der Kontrolle schlägt den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Tatsächlich ergab ein Test einen Wert von 1,4 Promille, so die Polizei.

Der 27-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. (ina)