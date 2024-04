Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Die Polizei hält in Augsburg-Oberhausen einen Autofahrer an, der zuvor Drogen konsumiert hat.

Die Polizei hat am Montag gegen 17.30 Uhr in der Donauwörther Straße in Oberhausen einen 31-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Ein Drogenschnelltest fiel laut Polizei tatsächlich positiv aus. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den Mann. (ina)