"Burn-out": Autofahrer in Augsburg ruft die Polizei auf den Plan

Erst qualmen die Reifen, dann kommt die Polizei. Welche Konsequenzen die Kontrolle für einen 21-jährigen Autofahrer in Augsburg hat.

Bei einem Auto spricht man von einem Burn-out, wenn das Fahrzeug auf der Stelle stehen bleibt, während sich die Reifen drehen. Dabei entsteht in der Regel eine Rauchwolke. Diese bemerkte eine Polizeistreife nebst Gummigeruch, als sie am Freitag auf dem Gelände einer Tankstelle am Gablinger Weg unterwegs war.

Die Beamten kontrollierten den Verursacher des Burn-outs, einen 21-jährigen BMW-Fahrer, und seinen Wagen. Sie stellten dabei stark abgefahrene Reifen und ein zu tief eingestelltes Fahrwerk fest. Außerdem hatte der BMW die zulässige Lautstärke von 78 Dezibel überschritten. Diese Mängel führten nun zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, teilt die Polizei mit. (bau)