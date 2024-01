Augsburg-Oberhausen

vor 32 Min.

Einsatz in Oberhausen: Feuer bricht in Küche aus

In einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Oberhausen war am Donnerstagabend Feuer ausgebrochen.

Artikel anhören Shape

Wegen eines Brandes ist die Feuerwehr am späten Donnerstagabend in den Augsburger Stadtteil Oberhausen ausgerückt. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Es war am Donnerstagabend gegen 22.27 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen in die Flurstraße gerufen wurden. Dort war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Mehrere Zeugen meldeten der Einsatzzentrale einen Küchenbrand und dass es unklar sei, ob alle Bewohner das Haus gefahrlos verlassen können. Atemschutzträger der Feuerwehr suchten das Gebäude nach vermissten und hilfsbedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ab. Parallel dazu wurden die Flammen bekämpft. Die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen waren bei dem Küchenbrand im Einsatz. Foto: Christoph Bruder Nach kurzer Zeit, so berichtet die Berufsfeuerwehr, war das Feuer gelöscht. In dem Mehrparteienhaus hatten sich demnach auch keine Menschen mehr aufgehalten. Sie hatten sich offenbar selbst rechtzeitig auf der Straße in Sicherheit gebracht. Die betroffene Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Brandrauch befreit, die Küchenzeile wurde mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester durchsucht. Wie die Berufsfeuerwehr weiter berichtet, wurden die betroffenen Anwohner vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, sie mussten aber nicht in Kliniken gebracht werden. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden ermittelt nun die Polizei. (ina)

Themen folgen