Jugendliche besprühen Hauswand mit Graffiti

Zwei junge Graffiti-Sprüher werden in Augsburg-Oberhausen von einem Mann beobachtet. Der Zeuge ruft die Polizei.

Ein Mann hat am vergangenen Freitag in der Dieselstraße in Oberhausen zwei Jugendliche beobachtet, wie sie eine Hauswand besprühten. Er informierte die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die zwei Jugendlichen identifiziert werden. Sie sind zwölf und 14 Jahre alt. Die Polizei ermittelt gegen sie nun wegen Sachbeschädigung. (ina)