Mann droht Kontrahenten mit Spielzeugwaffe - und löst großen Einsatz aus

Ein Streit im Stadtteil Oberhausen in Augsburg ruft die Polizei auf den Plan. Ein Mann zückt plötzlich eine täuschend echt aussehende Waffe.

Ein 48-jähriger Mann hat am Ostersonntag gegen 21.30 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, ging es dabei auch um eine Spielzeugwaffe. "Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit" sei es zunächst vor einem Anwesen in der Lortzingstraße zwischen dem 48-Jährigen, einer 55-Jährigen und einem 54-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. "In deren Verlauf zückte der 48-Jährige eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe", so die Polizei. Anschließend soll er die 55-Jährige sowie den 54-Jährigen damit bedroht haben. "Die Polizei wurde daraufhin verständigt und fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifen an", heißt es weiter. Einsatzkräfte griffen den 48-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Anwesens auf und nahmen ihn fest; Widerstand leistete er nicht. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung die Spielzeugwaffe. Der 48-Jährige hat durch sein Handeln nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Polizei weist darauf hin, "dass beim öffentlichen Umgang mit nicht eindeutig erkennbaren Spielzeugwaffen eine Gefahr für alle Beteiligten besteht", heißt es weiter. (jaka)