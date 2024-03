Mann droht mit Messer: Polizei rückt zur Donauwörther Straße aus

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Donnerstagabend im Augsburger Stadtteil Oberhausen gekommen. Ein Streit war eskaliert.

In einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße in Oberhausen ist es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr zu einer folgenreichen Auseinandersetzung gekommen. Ein alkoholisierter Mann war laut Polizei in einer Wohnung mit zwei Männern und einer Frau in Streit geraten. Im Verlauf des Zwists hat der 39-Jährige demnach gedroht, dass er ein Messer holen wird. Tatsächlich verschwand er für einen Augenblick.

Als er zurückkehrte, äußerte er nach Angaben der Polizei vor den anderen, dass er nun ein Messer dabeihabe. Die Bedrohten riefen die Polizei, mehrere Streifenfahrzeuge rückten an. Wie ein Polizeisprecher berichtet, sei bei dem Mann jedoch keinerlei Waffe gefunden worden. Der Betrunkene wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen. (ina)