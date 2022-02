Mann prügelt in Augsburg auf Straßenbahnfahrer ein

Ein 48-jähriger Mann hat am Montagabend den Fahrer einer Augsburger Straßenbahn verprügelt - laut Polizei ohne erkennbaren Grund.

Ein Fahrgast hat am Montagabend laut Polizei ohne erkennbaren Grund den Fahrer einer Straßenbahn in Augsburg verprügelt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr in einer Bahn der Linie 4. Der Mann sei in der Donauwörther Straße in die Tram eingestiegen, zur Fahrerkabine gegangen und habe den Fahrer lautstark angeschrien, so die Polizei. Im Verlauf der darauf folgenden verbalen Auseinandersetzung habe er den Fahrer mit Händen und Füßen traktiert.

Der Angegriffene habe es schließlich geschafft, die Türe zu seiner Kabine zu schließen, woraufhin der Täter flüchtete. Der Straßenbahnfahrer wurde anschließend zur Untersuchung der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Täter Im Rahmen der Fahndung ermitteln und kontrollieren. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (jöh)