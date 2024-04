Polizei ermittelt nach Einbruch in Gartenlaube

Ein Einbruch in Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Sie fahndet nach einem noch unbekannten Täter, der diverse Gegenstände stahl.

Zu einem Einbruch in eine Gartenlaube ist es im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 19.35 Uhr, in der Hirblinger Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu der Gartenlaube und stahl diverse Gegenstände. "Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro", heißt es von der Polizei, die nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Sie bittet Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)