Radfahrer wird bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Bei einem Überholvorgang kollidiert ein Autofahrer mit einem Radler, der dabei schwer verletzt wird.

In der Ulmer Straße hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer wurde schwer verletzt, berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge befuhr der 41-Jährige gegen 9.30 Uhr befuhr die Pestalozzistraße. "Als er nach links in die Ulmer Straße einbiegen wollte, überholte ihn ein 39-jähriger Autofahrer", heißt es weiter. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 41-Jährige stürzte. Der 41-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen den 39-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (jaka)