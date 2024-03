Augsburg-Oberhausen

14:43 Uhr

Schlägerei in Kneipe: Polizei nimmt Frau in Arrest

Weil es in einer Kneipe in Augsburg-Oberhausen Streit und eine Schlägerei gab, wurde die Polizei gerufen.

In einer Bar in der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen ist eine junge Frau mit einem Mann in Streit geraten. Die Polizei rückte an.

Eine 21-jährige Frau und ein 50 Jahre alter Mann haben am Donnerstagmorgen gegen ein Uhr in einer Kneipe in der Donauwörther Straße in Oberhausen einen Streit begonnen. Wie die Polizei berichtet, schlugen sie sich gegenseitig ins Gesicht. Als eine Polizeistreife den Sachverhalt aufnahm, lief eine unbeteiligte 25-jährige Frau vorbei, warf eine Dose Feuerzeugbenzin nach den Beamten und entfernte sich. Kurze Zeit später wurde die Frau in der Nähe angetroffen, laut Polizei zeigte sie sich uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. Immer wieder warf sie Gegenstände nach ihnen. Sie musste fixiert und gefesselt werden, heißt es. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde die Frau in den Polizeiarrest gebracht. Dabei beleidigte sie eine Beamtin und trat nach dieser. Die 25-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde letztlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. (ina)

