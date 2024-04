Schockanruf: Frau erhält Hilfe von Familie

Betrüger haben versucht, eine Augsburgerin per Schockanruf um Geld zu bringen. Doch bei dem Telefonat schritt die Familie ein.

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 14 Uhr eine 60-jährige Frau in der Tauscherstraße in Oberhausen angerufen. Wie die Polizei berichtet, gab sich der Betrüger am Telefon als Amtsgerichtsmitarbeiter aus und behauptete, dass die Schwiegertochter der 60-Jährigen einen Unfall hatte.

Der Anrufer forderte eine Zahlung im mittleren fünfstelligen Bereich. Die beim Telefon anwesende Enkelin und deren Vater konnten das Telefonat beenden und die Situation aufklären. Es kam zu keiner Geldübergabe. Die Polizei warnt: Immer wieder versuchen Kriminelle durch Schockanrufe Geld zu erschleichen. Sie rät: "Wenn Sie sich nicht sicher sind und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie auf. Auch, dass Angehörige unter der bekannten Nummer zurückgerufen werden sollen, um den Sachverhalt zu überprüfen.

Die Polizei appelliert ferner, am Telefon niemals über finanzielle oder persönliche Verhältnisse zu sprechen. (ina)