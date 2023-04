Sohn verletzt seine eigene Mutter schwer

Ein 31-Jähriger ist in Augsburg-Oberhausen auf seine Mutter losgegangen und hat sie schwer verletzt. Nun ermittelt die Kripo.

Ein Familiendrama hat sich am Dienstagmittag offenbar in einer Wohnung in der Auerstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen abgespielt. Wie die Polizei berichtet, griff ein 31 Jahre alter Mann seine Mutter an. Demnach verletzte der Sohn die 60-Jährige schwer. Die Frau erlitt laut Polizei Schnittwunden im Hals- und Kopfbereich. Nach der Tat, die sich gegen 12.45 Uhr ereignet hatte, floh der Mann aus der Wohnung.

Trotz ihrer Verletzungen konnte die Mutter die Polizei verständigen. Die alarmierten Polizeistreifen fahndeten nach ihrem Sohn und nahmen ihn noch in der Nähe der Wohnung fest. Die 60-Jährige wird nach Angaben der Polizei aktuell im Krankenhaus behandelt und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Mit welchem Gegenstand er seine Mutter verletzt hat, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt, nicht bekannt geben.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell die Hintergründe der Tat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. (ina)