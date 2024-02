Unbekannter stiehlt Mercedes-Stern in Augsburg-Oberhausen

Der Täter verursachte durch den Diebstahl eines Mercedes-Sterns im Augsburger Stadtteil Oberhausen einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Zwischen 23 Uhr am Sonntag und 12.30 Uhr am Montag hat ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Mercedes in der Maschenbauerstraße in Oberhausen beschädigt und den Mercedes-Stern entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (arse)