Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Geldbeutel

Der Geldbeutel lag sichtbar in dem Auto in Augsburg-Oberhausen. Ein Unbekannter entdeckte ihn offenbar und schlug die Scheibe ein. Der Beuteschaden ist ordentlich.

Ein unbekannter Täter hat am Freitagmorgen zwischen neun und zehn Uhr in Oberhausen an der Beifahrerseite eines Autos die Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug einen Geldbeutel gestohlen. Das Auto einer 34-Jährigen war in der Kreutzerstraße geparkt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Geldbeutel gut sichtbar im Fahrzeug gelegen. Der Schaden am Auto beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro, der Beuteschaden beträgt laut Polizei rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise werden unter 0821/323-2510 erbeten. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. (ina)