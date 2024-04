Unbekannter Täter soll versucht haben, ein Auto zu stehlen

Ein Fall im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Demnach versuchte jemand, einen Opel zu stehlen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch ist es in der Drentwettstraße zu einem versuchten Diebstahl eines Opels gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 20-Jährige ihren Opel am Dienstag gegen 17 Uhr an einer Parkbucht abgestellt. Als sie am Mittwoch gegen 8.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie demnach fest, dass der Opel geöffnet worden war. "Eine bislang unbekannte Person hat sich im oben genannten Zeitraum unbefugt Zugang zu dem Auto verschafft und versucht, dieses zu entwenden", so die Polizei, die nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls eines Kraftwagens ermittelt. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)