Die Stadt Augsburg muss beim Klimaschutz noch viel erklären

Plus Augsburg wollte den CO2-Ausstoß massiv drosseln. Das wird so aber nicht zu schaffen sein, hat eine Studie jetzt ergeben. Überraschend kommt das nicht. Trotzdem sind ehrgeizige Ziele wichtig.

Knapp 1,8 Millionen Tonnen Treibhausgase verursachen Verkehr, Heizungen, Strom und Fabriken in Augsburg aktuell pro Jahr. Das ist viel zu viel. Pro Kopf macht das statistisch um die sechs Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr aus. Nur zur Orientierung: Ein Hektar Mischwald bindet pro Jahr um die 6,5 Tonnen CO2. Nur hat nicht jeder Augsburger einen Hektar Wald zur Verfügung, um seinen CO2-Abdruck auszugleichen. Es muss also massiv der Ausstoß gesenkt werden - nicht zu 100 Prozent, weil das unmöglich ist, aber in einer Größenordnung, die mit einem "Weiter so" keinesfalls zu erreichen ist. Die Welt wird nicht von Augsburg aus zu retten sein - wenn sich andere Staaten nicht bewegen, dann ist der Klimawandel nicht zu stoppen. Die Versäumnisse von anderen waren aber schon immer ein schlechter Grund, um eigene Versäumnisse zu begründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen