Zu Streit gerufen: Polizisten werden leicht verletzt

Bei einem Streit in Augsburg-Oberhausen wurden mehrere Menschen verletzt. Auch Polizeibeamte wurden angegriffen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag in der Schöpplerstraße in Oberhausen gekommen. Schließlich wurden auch noch Polizeibeamte angegriffen.

Die Gründe für den Streit sind offenbar unklar. Laut Polizei schlug gegen drei Uhr morgens ein bislang unbekannter Mann einer 30-Jährigen ins Gesicht. Eine 23-jährige Frau ging dazwischen und wurde ebenfalls von dem Unbekannten geschlagen. Dieser warf auch noch einen E-Scooter in Richtung der Frauen, verfehlte sie aber. Der E-Scooter wurde beschädigt. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Unbekannte flüchtete. Gegenüber den Beamten vor Ort verhielt sich die 30-Jährige äußerst aggressiv.

Wie die Polizei berichtet, schrie sie herum, verweigerte die Angaben ihrer Personalien und griff schließlich die Beamten an. Die Frau musste gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Während der Maßnahmen mischte sich ein 17-Jähriger ein. Dabei trat er gegen ein geparktes Auto und wehrte sich gegen die eingreifenden Beamten. Gründe für sein Verhalten sind bislang unklar, nennenswert alkoholisiert war er dem Polizeibericht zufolge nicht.

Aufgrund seines Alters wurde er vorerst zu einer Polizeiinspektion gebracht. Die 30-Jährige wurde vor Ort wegen einer Kopfverletzung vom Rettungsdienst behandelt. Nach Angaben der Polizei erlitten mehrere Polizeibeamte bei den Angriffen leichte Verletzungen, benötigten vorerst aber keine medizinische Behandlung. Gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung - die Polizei ermittelt nun wegen zahlreicher Delikte. (ina)