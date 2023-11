Ölspur lässt Radler stürzen, Polizei ermittelt gegen Gastronomen

Der Unfall ereignet sich im Hunoldgraben in der Innenstadt. Ein Fettabscheider war wohl ausgelaufen.

Eine Ölspur im Hunolsgraben hat zu einem Verkehrsunfall geführt. Nun ermittelt die Polizei.

Am Freitag wurde der Polizei eine Ölspur am Hunoldsgraben mitgeteilt. Wie sich vor Ort herausstellte, war bereits am Vortag ) gegen 23 Uhr ein 55-jähriger Radfahrer an der Örtlichkeit aufgrund der Ölspur gestürzt. Der 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Ölspur entstand offenbar durch einen ausgelaufenen Fettabscheider eines 60-jährigen Restaurantbetreibers, so die Polizei. Während der Reinigung der Fahrbahn durch die Berufsfeuerwehr Augsburg war der Hunoldsgraben für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen. (möh)

