Männer schlagen Glasscheibe der Haltestelle ein

Zwei Männer haben in Augsburg-Pfersee die Glasscheibe einer Haltestelle demoliert. Zeugen beobachteten sie dabei und riefen die Polizei.

Passanten haben am Montag in der Stadtberger Straße gegen 23.45 Uhr beobachtet, wie zwei Männer dabei waren, an einer Haltestelle die Glasscheibe einzuschlagen. Sie verständigten die Polizei. Bei einer sofortigen Fahndung kontrollierten die Beamten zwei Männer, auf die die Personenbeschreibung der Passanten passte.

Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstelle, handelte es sich laut Polizei um die zwei Tatverdächtigen. Sie sind 20 Jahre alt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden jungen Männer. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)