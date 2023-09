Unbekannter bricht in Pfarrheim ein

Nach einem Einbruch in ein Pfarrheim in Augsburg-Pfersee ermittelt die Augsburger Kriminalpolizei.

Ein bislang unbekannter Täter ist im Tatzeitraum vom Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, gewaltsam in das Pfarrheim von St. Paul in der Fröbelstraße in Pfersee eingebrochen. Der Sachschaden wird auf einen oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (ina)