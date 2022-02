Pflegeskandal im Augsburger Heim Ebnerstraße hat bayernweit Folgen

Plus Der bayerische Landtag diskutiert über die Konsequenz aus der Schließung des Augsburger Heims Ebnerstraße. Missstände sollen anonym gemeldet werden können.

Das Augsburger Seniorenheim Ebnerstraße war am Dienstag Thema im Ausschuss für Gesundheit und Pflege des Bayerischen Landtags. Diskutiert wurde nicht nur darüber, wie es zu den eklatanten Pflegemängeln dort kommen konnte, sondern auch, wie solche künftig schneller aufgedeckt werden können und wie man schneller reagiert könnte.