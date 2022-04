Plärrer ohne Corona-Auflagen: In den Festzelten soll die Party steigen

Plus Erstmals seit zwei Jahren soll der Plärrer in Augsburg ablaufen wie vor der Pandemie. Die beiden Betreiber der Festzelte sagen, wie sie die Situation einschätzen.

Dieter Held hat sich extra noch einmal impfen lassen. Der Festwirt des "Schaller"-Festzeltes auf dem Plärrer hatte bereits drei Corona-Impfungen, machte aber kürzlich noch einmal einen Antikörpertest und entschied sich dann nach Absprache mit seinem Hausarzt dazu, sich vor dem Volksfest noch ein zweites Mal boostern zu lassen, wie er berichtet. Angst vor den zu erwartenden Menschenmassen beim Frühjahrsplärrer, der am Ostersonntag starten soll, hat der 70-Jährige indes nicht. Stattdessen herrscht beim Festwirt Vorfreude auf ein Ereignis, das es so nun zwei Jahre lang nicht gegeben hat: einen Plärrer ohne Corona-Auflagen.