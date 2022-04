Augsburger Plärrer soll ohne Einschränkungen stattfinden – das ist richtig so

Plus Es soll ein Plärrer wie vor Corona-Zeiten werden. Angesichts der Rechtslage hatte die Stadt wohl keine andere Wahl, falsch macht das die Entscheidung aber deswegen nicht.

Der Augsburger Frühjahrsplärrer soll ohne Corona-Auflagen stattfinden - und das ist eine richtige Entscheidung. Es ist vermutlich angesichts der Rechtslage auch die einzig mögliche Entscheidung, sollte man erwähnen. Außer die Stadt hätte in Erwägung gezogen, das Volksfest entweder ganz abzublasen oder sich in ein möglicherweise aussichtsloses juristisches Gefecht zu stürzen und zu versuchen, Einschränkungen unter dem Mantel des Hausrechts zu erlassen. Gut, dass sie auf beides verzichtet, denn für eine Rückkehr zur weitgehenden Normalität, zu der auch Volksfeste gehören, war es aufgrund mehrerer Faktoren schon länger Zeit.