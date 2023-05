Augsburg

17:00 Uhr

Polizei erwischt 24-Jährige ohne Führerschein in der Schillstraße

In der Augsburger Schillstraße in Lechhausen hat die Polizei eine 24-Jährige gestoppt, die ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

Artikel anhören Shape

In der Schillstraße in Augsburg-Lechhausen kontrolliert die Polizei am Mittwochabend eine Frau. Sie gibt an, einen Führerschein zu haben – aber keine gültigen.

Die Polizei hat eine Frau erwischt, die am späten Mittwochabend in der Schillstraße in Lechhausen ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Straße die 24-Jährige gegen 23.30 Uhr. Dabei gab sie an, eine moldawische Fahrerlaubnis zu besitzen. Frau hat in Schillstraße in Augsburg-Lechhausen keinen gültigen Führerschein "Da diese Fahrerlaubnis aber noch nicht umgeschrieben wurde und auch noch eine praktische Prüfung ausstand, hatte die Frau nach derzeitigem Stand keine gültige Fahrerlaubnis", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)

Themen folgen